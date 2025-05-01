ВСУ направили дрон-камикадзе на площадку с детьми в Запорожской области
Рогов: Дрон-камикадзе пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области
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ВСУ предприняли попытку атаковать детскую площадку в Токмаке Запорожской области, используя дрон-камикадзе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Последствия атаки ВСУ в Токмаке. Фото © Telegram / Владимир Рогов
По его словам, в момент происшествия находились дети. К счастью, благодаря оперативной эвакуации, проведённой военным патрулем, удалось предотвратить трагические последствия.
«Дрон был сбит. Пострадавших нет», — написал Рогов в телеграм-канале.
Ранее сегодня ВСУ атаковали рынок в Алёшках. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки в Алёшках. В результате восемь человек погибли, более 10 получили ранения.