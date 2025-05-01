День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 18:19

ВСУ направили дрон-камикадзе на площадку с детьми в Запорожской области

Рогов: Дрон-камикадзе пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

ВСУ предприняли попытку атаковать детскую площадку в Токмаке Запорожской области, используя дрон-камикадзе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Последствия атаки ВСУ в Токмаке. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия атаки ВСУ в Токмаке. Фото © Telegram / Владимир Рогов

По его словам, в момент происшествия находились дети. К счастью, благодаря оперативной эвакуации, проведённой военным патрулем, удалось предотвратить трагические последствия.

«Дрон был сбит. Пострадавших нет», — написал Рогов в телеграм-канале.

Ранее сегодня ВСУ атаковали рынок в Алёшках. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки в Алёшках. В результате восемь человек погибли, более 10 получили ранения.

Выпустили не менее 30 дронов: Раскрыты подробности кровавой атаки ВСУ на Алёшки
Выпустили не менее 30 дронов: Раскрыты подробности кровавой атаки ВСУ на Алёшки
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Дети
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar