Сальдо показал, как ВСУ добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках

После первоначального удара по рынку в Алёшках, в результате которого погибли люди, ВСУ использовали FPV-дроны для нанесения повторных ударов по месту происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ дронами наносят повторные удары после атаки. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — подписал опубликованное в телеграм-канале видео Сальдо.