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1 мая, 09:06

Сальдо показал, как ВСУ добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках

Сальдо: ВСУ с помощью дронов добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках

После первоначального удара по рынку в Алёшках, в результате которого погибли люди, ВСУ использовали FPV-дроны для нанесения повторных ударов по месту происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ дронами наносят повторные удары после атаки. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — подписал опубликованное в телеграм-канале видео Сальдо.

Как ранее рассказал губернатор Херсонской области, в результате украинской атаки семь человек погибли, более 20 ранены. Удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей.

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Дрон ВСУ подорвал движущийся автомобиль под Белгородом: двое мужчин погибли, трое ранены
Обложка ©

Telegram / Владимир Сальдо

Наталья Демьянова
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