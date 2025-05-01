Сальдо показал, как ВСУ добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках
Сальдо: ВСУ с помощью дронов добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках
После первоначального удара по рынку в Алёшках, в результате которого погибли люди, ВСУ использовали FPV-дроны для нанесения повторных ударов по месту происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ дронами наносят повторные удары после атаки. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
«Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — подписал опубликованное в телеграм-канале видео Сальдо.
Как ранее рассказал губернатор Херсонской области, в результате украинской атаки семь человек погибли, более 20 ранены. Удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей.
Telegram / Владимир Сальдо