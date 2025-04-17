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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 17:48
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Ничего святого: ВСУ обстреляли храм-часовню в брянском селе Зерново

Богомаз: ВСУ нанесли удары миномётами и дронами по храму в Брянской области

Украинские войска атаковали храм-часовню в Зернове Суземского района Брянской области. К счастью, никто не пострадал, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Ничего святого! ВСУ совершили миномётный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — сказано в его посте.

Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолётного типа ВСУ
Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолётного типа ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ подорвали несколько построек на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области перед тем как отступить в направлении Сумщины. У Армии России имеется продвижение в этом районе, однако боевые действия продолжаются.

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пресс-служба Зеленского

Юрий Лысенко
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