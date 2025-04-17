Украинские войска атаковали храм-часовню в Зернове Суземского района Брянской области. К счастью, никто не пострадал, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Ничего святого! ВСУ совершили миномётный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — сказано в его посте.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ подорвали несколько построек на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области перед тем как отступить в направлении Сумщины. У Армии России имеется продвижение в этом районе, однако боевые действия продолжаются.