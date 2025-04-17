Подразделения ВСУ устроили взрывы на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области перед бегством в направлении Сумской области Украины. О подрыве строений святыни рассказали в российских силовых структурах.

«Наши бойцы добились определенных успехов в районе монастыря, боевые действия продолжаются. Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», – сказали инсайдер в беседе с ТАСС.