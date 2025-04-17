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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 06:18

Бойцы ВСУ подорвали ряд строений Горнальского монастыря перед бегством к Сумам

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Подразделения ВСУ устроили взрывы на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области перед бегством в направлении Сумской области Украины. О подрыве строений святыни рассказали в российских силовых структурах.

«Наши бойцы добились определенных успехов в районе монастыря, боевые действия продолжаются. Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», – сказали инсайдер в беседе с ТАСС.

По сведениям SHOT, морские пехотинцы 40-й бригады Российской армии успешно завершили операцию по освобождению монастыря. Там развернулись ожесточённые бои, в результате которых наши войска уничтожили около двухсот украинских военнослужащих.

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Андрей Бражников
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