Радиоперехват вскрыл состав зажатых в горнальском монастыре рот ВСУ, которым приказано стоять насмерть
Кубинские наёмники замечены в рядах ВСУ в окружённом мужском монастыре в Горнале
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Во взятым в полное окружение в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в курском селе Горналь, где находятся около 300 бойцов ВСУ, есть кубинские наёмники и легионеры из других стран. Противник забаррикадировался в святыне и принципиально не хочет сдаваться в плен, пишет проект «Военное дело».
По словам военкоров, засевшие в монастыре роты ВСУ намерены сражаться до последнего патрона, поскольку боятся за свою дальнейшую судьбу. При этом в перехваченных радиопереговорах слышна иностранная речь, в том числе кубинцев и наёмников из Колумбии.
Три роты ВСУ засели в этом монастыре в Горнале начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Армия России замуровала все наземные выходы из здания. ВСУ же малыми группами пытаются выйти из Свято-Николаевского монастыря в Горнале и бежать в Сумскую область. По неподтверждённым данным, в первую очередь отступает элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, а прикрывает их 129-я «зэковская» бригада. При этом солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен, и ранили поддержавших его побратимов.