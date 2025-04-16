Радиоперехват вскрыл состав зажатых в горнальском монастыре рот ВСУ, которым приказано стоять насмерть

Во взятым в полное окружение в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в курском селе Горналь, где находятся около 300 бойцов ВСУ, есть кубинские наёмники и легионеры из других стран. Противник забаррикадировался в святыне и принципиально не хочет сдаваться в плен, пишет проект «Военное дело».