Дело в охоте: Стало известно, почему убившие офицера бойцы ВСУ в курском монастыре не сдаются
Депутат Водолацкий: ВСУ в Горнальском монастыре не сдаются из-за охоты на людей
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в курском селе Горналь, отказываются сдаваться в плен, так как приехали в российский регион «на охоту на людей». Это мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Нам придётся, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил ТАСС депутат.
Он объяснил, что у попавших в окружение солдат ВСУ нет желания сдаваться, потому что они приехали в Курск «на охоту на людей». Парламентарий выразил уверенность в том, что после освобождения от украинских боевиков монастырь будет восстановлен, чтобы оставить память о предках, которые его построили когда-то на голом месте.
Тем временем ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. По неподтверждённым данным, в первую очередь отступает элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, а прикрывает их 129-я «зэковская» бригада. При этом солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен, и ранили поддержавших его товарищей.