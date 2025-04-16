Дело в охоте: Стало известно, почему убившие офицера бойцы ВСУ в курском монастыре не сдаются

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в курском селе Горналь, отказываются сдаваться в плен, так как приехали в российский регион «на охоту на людей». Это мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Нам придётся, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены» , — заявил ТАСС депутат.

Он объяснил, что у попавших в окружение солдат ВСУ нет желания сдаваться, потому что они приехали в Курск «на охоту на людей». Парламентарий выразил уверенность в том, что после освобождения от украинских боевиков монастырь будет восстановлен, чтобы оставить память о предках, которые его построили когда-то на голом месте.