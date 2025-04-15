Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 05:01
5311

Засевшие в Горнальском монастыре солдаты ВСУ отказались от переговоров

ТАСС: ВСУ отказались от переговоров о сдаче в плен в Горнальском монастыре

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отказались от переговоров о сдаче, разместив артиллерию в курском Горнальском Свято-Николаевском монастыре в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По данным источников, ВСУ проигнорировали предложения о мирном урегулировании ситуации, оборудовав огневые позиции непосредственно на территории монастыря. Это создаёт угрозу для исторического и духовного объекта.

«К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — подчеркнули в силовых структурах в беседе с ТАСС.

Накануне сообщалось, что засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен. Также были ранены военные, которые хотели сложить оружие.

Российские бойцы полностью контролируют все дороги к Горнальскому монастырю
Российские бойцы полностью контролируют все дороги к Горнальскому монастырю

Как уже сообщалось ранее, российские военные заблокировали украинские силы в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале. Все выходы из монастыря были перекрыты. Известно, что в здании есть подземный ход. В начале апреля три роты ВСУ заняли позиции в монастыре и стали стягивать туда свои силы через подземный лаз. После освобождения Гуева Горналь стал последним крупным населённым пунктом в Курской области, который контролируют украинские войска.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar