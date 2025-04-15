Вооружённые силы Украины (ВСУ) отказались от переговоров о сдаче, разместив артиллерию в курском Горнальском Свято-Николаевском монастыре в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По данным источников, ВСУ проигнорировали предложения о мирном урегулировании ситуации, оборудовав огневые позиции непосредственно на территории монастыря. Это создаёт угрозу для исторического и духовного объекта.

«К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — подчеркнули в силовых структурах в беседе с ТАСС.

Накануне сообщалось, что засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен. Также были ранены военные, которые хотели сложить оружие.