Засевшие в Горнальском монастыре солдаты ВСУ отказались от переговоров
ТАСС: ВСУ отказались от переговоров о сдаче в плен в Горнальском монастыре
Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Вооружённые силы Украины (ВСУ) отказались от переговоров о сдаче, разместив артиллерию в курском Горнальском Свято-Николаевском монастыре в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
По данным источников, ВСУ проигнорировали предложения о мирном урегулировании ситуации, оборудовав огневые позиции непосредственно на территории монастыря. Это создаёт угрозу для исторического и духовного объекта.
«К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — подчеркнули в силовых структурах в беседе с ТАСС.
Накануне сообщалось, что засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен. Также были ранены военные, которые хотели сложить оружие.
Как уже сообщалось ранее, российские военные заблокировали украинские силы в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале. Все выходы из монастыря были перекрыты. Известно, что в здании есть подземный ход. В начале апреля три роты ВСУ заняли позиции в монастыре и стали стягивать туда свои силы через подземный лаз. После освобождения Гуева Горналь стал последним крупным населённым пунктом в Курской области, который контролируют украинские войска.