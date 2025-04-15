Элитная бригада ВСУ бежит с позиций в Горнале, прикрываясь мобилизованными зэками
Бойцы 82-й ОДШБр ВСУ пытаются сбежать из монастыря в Горнале
Разрозненные подразделения ВС Украины пытаются покинуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области и перейти границу Сумской. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — цитирует сообщение ТАСС.
По словам собеседника агентства, в первую очередь позиции бросают бойцы элитной 82-й ОДШБр. А прикрытие им обеспечивает личный состав 129-й отдельной бригады теробороны, набранный из заключённых.
Ранее пресс-служба ГРВ «Север» сообщила о попытке ВС Украины направить резервы из Сумской области к хутору Олешня под Курском. Незамеченным манёвр не остался — российские подразделения заметили движение противника ещё на украинской территории и уничтожили отряды ВСУ.
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