Разрозненные подразделения ВС Украины пытаются покинуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области и перейти границу Сумской. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — цитирует сообщение ТАСС.

По словам собеседника агентства, в первую очередь позиции бросают бойцы элитной 82-й ОДШБр. А прикрытие им обеспечивает личный состав 129-й отдельной бригады теробороны, набранный из заключённых.