Несколько групп десантников ВСУ пытались прорваться к своим в олешнинский «котёл». Вот что из этого вышло
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, пытавшиеся попасть к Олешне из Сумской области
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские резервы ВСУ попытались пробраться к хутору Олешня в Курской области из Сумской, однако российские войска уничтожили отряды противника ещё на территории Украины, не дав им пересечь российскую границу. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«Командование ВСУ из Юнаковки в направлении хутора Олешня попыталось перебросить несколько штурмовых групп украинских десантников, которые были уничтожены на украинской территории», — сказано в сообщении.
Напомним, украинские подразделения пытаются всеми силами удержать оставшиеся под их контролем кусочки земли в Курской области. Командование ВСУ лихорадочно пытаются перебросить новые резервы в Олешню, где развернулись ожесточённые бои. А засевшие в монастыре соседнего Горналя солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен. Также были ранены военные, которые хотели сложить оружие. Подразделение отказалось от переговоров.