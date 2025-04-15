Несколько групп десантников ВСУ пытались прорваться к своим в олешнинский «‎котёл». Вот что из этого вышло

Украинские резервы ВСУ попытались пробраться к хутору Олешня в Курской области из Сумской, однако российские войска уничтожили отряды противника ещё на территории Украины, не дав им пересечь российскую границу. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).