Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили формирования восьми украинских бригад и штурмового полка у Горналя и Олешни Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Это стало возможным благодаря работе подразделений группировки войск «Север». В ходе их наступательных действий были уничтожены две механизированные, танковые, две десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты, две бригады территориальной обороны и штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах курского приграничья.

Ранее бойцы Южной группировки войск нанесли поражение бригаде «Азов»*. Противник также лишился до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и трёх орудий полевой артиллерии. Кроме того, Армия России уничтожила склад боеприпасов и склад горючего противника.