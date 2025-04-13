Армия России за сутки поразила восемь бригад ВСУ в курском приграничье
МО РФ: ВС России нанесли поражение формированиям 8 бригад ВСУ у Горналя и Олешни
Украинский солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили формирования восьми украинских бригад и штурмового полка у Горналя и Олешни Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Это стало возможным благодаря работе подразделений группировки войск «Север». В ходе их наступательных действий были уничтожены две механизированные, танковые, две десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты, две бригады территориальной обороны и штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах курского приграничья.
Ранее бойцы Южной группировки войск нанесли поражение бригаде «Азов»*. Противник также лишился до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и трёх орудий полевой артиллерии. Кроме того, Армия России уничтожила склад боеприпасов и склад горючего противника.
*Террористическая организация, запрещённая в России.