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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 10:59

Армия России за сутки поразила восемь бригад ВСУ в курском приграничье

МО РФ: ВС России нанесли поражение формированиям 8 бригад ВСУ у Горналя и Олешни

Украинский солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинский солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили формирования восьми украинских бригад и штурмового полка у Горналя и Олешни Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Это стало возможным благодаря работе подразделений группировки войск «Север». В ходе их наступательных действий были уничтожены две механизированные, танковые, две десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты, две бригады территориальной обороны и штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах курского приграничья.

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Ранее бойцы Южной группировки войск нанесли поражение бригаде «Азов»*. Противник также лишился до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и трёх орудий полевой артиллерии. Кроме того, Армия России уничтожила склад боеприпасов и склад горючего противника.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Алена Пенчугина
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