Бойцы Южной группировки войск поразили бригаду спецназначения «Азов»*, улучшив своё тактическое положение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населённых пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан Бык и Катериновка ДНР», — уточнили в ведомстве.

Крмое того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и трёх орудий полевой артиллерии. Армия России также уничтожила склад боеприпасов и склад горючего противника.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наёмников в Харьковской области. Противники скрывались в лесах Купянского района. Наёмники входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады.