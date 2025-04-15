«Умереть – мало!» Залужный из Лондона потребовал от украинцев убивать

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что украинцы должны быть готовы безропотно умереть за свою страну, а также найти в себе решимость убивать. Об этом дипломат-генерал сообщил во время своей приветственной речи перед студентами на открытии Украинской школы управления в Лондоне.

«Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооружённой борьбе. Но умереть за Украину — этого мало. Нужно ещё принять второе решение — быть готовым убить», — обратился к соотечественникам Залужный.