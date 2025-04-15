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15 апреля, 09:31

«Умереть – мало!» Залужный из Лондона потребовал от украинцев убивать

Экс-главком ВСУ Залужный в Лондоне призвал украинцев умирать и убивать за родину

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что украинцы должны быть готовы безропотно умереть за свою страну, а также найти в себе решимость убивать. Об этом дипломат-генерал сообщил во время своей приветственной речи перед студентами на открытии Украинской школы управления в Лондоне.

«Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооружённой борьбе. Но умереть за Украину — этого мало. Нужно ещё принять второе решение — быть готовым убить», — обратился к соотечественникам Залужный.

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Ранее экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в памяти украинцев Владимир Зеленский останется как могильщик собственной страны, которую он сделал нищей и погрязшей в коррупции, а её граждан вынудил бежать за рубеж и лишил всяких прав.

Татьяна Миссуми
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