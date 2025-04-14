Заявление бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что США вместе с украинским командованием планировали операции армии, подтверждает несамостоятельность Киева и наличие у него внешнего управления. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» сообщил политолог Константин Булавицкий.

По словам эксперта, Залужный, признавшись в том, что иностранные советники вместе с Киевом принимали ключевые военные решения, выдал неудобную для Украины правду. Таким образом, страна действительно стала лишь посредником между Вашингтоном и исполнением его политической воли там, где США того хотели.

Иногда украинские военные даже не знали, куда летят их собственные ракеты, поскольку полагались на информацию иностранных военных, пояснил эксперт. Однако ответственность за всё произошедшее всецело возложили на главу киевского режима Владимира Зеленского и его сообщников, дополнил политолог.

«Западным демократиям, которые десятилетиями формировали миф о собственном военном и политическом превосходстве, крайне неудобно признавать собственные ошибки и неудачи. Им проще найти «крайних» – в лице украинского руководства», – подчеркнул Булавицкий.

Примечательно также, что Залужный сделал такое заявление тогда, когда Украина почувствовала, что между РФ и США «треснул лёд». Так, Киев попытался помешать этим переговорам, вызвав недовольство Москвы. Однако российское руководство нацелено на результативные переговоры, а не на поиск друзей. Пока между двумя странами есть общие интересы, они будут работать вместе, заключил Булавицкий.