ВСУ готовят ловушку курянам, которые хотят посетить кладбища на Пасху
ВСУ минируют кладбища в Курской области, граждан призвали не посещать могилы
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Жителей Курской области призвали не ходить на кладбища на Пасху из-за угроз со стороны ВСУ. Украинские военные целенаправленно минируют могилы в преддверии православного праздника. Об этом рассказал врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев.
«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», — заявил Горячев на заседании правительства региона.
Напомним, что ВСУ лишились 235 военнослужащих в Курской области за прошедшие сутки. Также в список потерь украинской армии вошли бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевые машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».