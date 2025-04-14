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Регион
14 апреля, 11:58

ВСУ готовят ловушку курянам, которые хотят посетить кладбища на Пасху

ВСУ минируют кладбища в Курской области, граждан призвали не посещать могилы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baba Mora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baba Mora

Жителей Курской области призвали не ходить на кладбища на Пасху из-за угроз со стороны ВСУ. Украинские военные целенаправленно минируют могилы в преддверии православного праздника. Об этом рассказал врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», — заявил Горячев на заседании правительства региона.

Напомним, что ВСУ лишились 235 военнослужащих в Курской области за прошедшие сутки. Также в список потерь украинской армии вошли бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевые машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

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Полина Никифорова
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