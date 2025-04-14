ВСУ готовят ловушку курянам, которые хотят посетить кладбища на Пасху

Жителей Курской области призвали не ходить на кладбища на Пасху из-за угроз со стороны ВСУ. Украинские военные целенаправленно минируют могилы в преддверии православного праздника. Об этом рассказал врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», — заявил Горячев на заседании правительства региона.