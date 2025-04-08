«Планировали операции c США»: Залужный откровенно высказался о начале конфликта на Украине

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил сведения американской газеты The New York Times о плотной вовлечённости США в планирование операций Украины с первых дней спецоперации (СВО). Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Украинский посол дополнил, что в апреле 2022 года в немецком Штутгарте в месте расположения Европейского командования США начал работать специальный штаб. Позднее его расположение поменяли, штаб начал действовать в Висбадене. Залужный объяснил, что организация занималась планированием операций и формированием потребностей для их исполнения. По его словам, указанный штаб отлично подошёл в роли механизма для связи с союзниками Украины по военным вопросам.

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — пояснил Залужный.