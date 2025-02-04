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Регион
4 февраля, 09:35

Командующий группировкой ВСУ «Юг» уволился ради работы в штабе новой миссии НАТО

Глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов ушёл с поста спустя 9 месяцев

Командующий оперкомандования «Юг» Геннадий Шаповалов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / OperationalCommandSouth

Командующий оперкомандования «Юг» Геннадий Шаповалов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / OperationalCommandSouth

На Украине о своей отставке объявил бригадный генерал Геннадий Шаповалов, который с апреля 2024 года занимал пост командующего войсками Оперативного командования «Юг». Он написал в соцсетях, что рад был являться частью «крепкой, слаженной и мотивированной команды» профессионалов.

«Имел честь быть командующим войсками оперативного командования «Пивдень» мощного военного коллектива, который с первых дней [СВО] мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях», — говорит Шаповалов.

19 января бригадного генерала назначили на пост главы украинской команды в штабе новой миссии НАТО под названием NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), занимающейся помощью в сфере безопасности и подготовки для Украины. Такое решение принял министр обороны Украины Рустем Умеров. Команда занимается координацией военного сотрудничества с Западом. Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что Шаповалов будет работать вместе с партнёрами в немецком Висбадене.

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Ранее Life.ru рассказал, что с поста хотят убрать министра обороны Украины Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала его отказаться от должности. Она объяснила, что ВСУ продолжает проигрывать на фронте, а Умеров в этот момент проводит сложные бюрократические процессы, связанные с согласованием контрактов.

Наталья Афонина
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