Командующий группировкой ВСУ «Юг» уволился ради работы в штабе новой миссии НАТО

На Украине о своей отставке объявил бригадный генерал Геннадий Шаповалов, который с апреля 2024 года занимал пост командующего войсками Оперативного командования «Юг». Он написал в соцсетях, что рад был являться частью «крепкой, слаженной и мотивированной команды» профессионалов.

«Имел честь быть командующим войсками оперативного командования «Пивдень» — мощного военного коллектива, который с первых дней [СВО] мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях», — говорит Шаповалов.

19 января бригадного генерала назначили на пост главы украинской команды в штабе новой миссии НАТО под названием NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), занимающейся помощью в сфере безопасности и подготовки для Украины. Такое решение принял министр обороны Украины Рустем Умеров. Команда занимается координацией военного сотрудничества с Западом. Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что Шаповалов будет работать вместе с партнёрами в немецком Висбадене.