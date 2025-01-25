«Нарушает закон»: В Раде призвали к отставке министра обороны Украины

Радина выразила серьёзную критику в адрес Умерова, отметив, что наряду с работой в агентстве оборонных закупок он также занимается обязательствами по оружейным контрактам. По её словам, министр не выполнил более половины договоров, заключённых ещё в 2022-2023 годах. Нардеп подчеркнула, что сложные бюрократические процессы, связанные с согласованием контрактов, продолжают оставаться актуальной проблемой, и это приводит к разрушению доверия со стороны общества и структуры к министерству обороны.