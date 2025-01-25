«Нарушает закон»: В Раде призвали к отставке министра обороны Украины
Депутат Рады Радина: Министр обороны Украины Умеров должен уйти в отставку
Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
О промахах министра обороны Украины Рустема Умерова говорят всё громче. Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала его поскорее уйти в отставку, отметив проблемы с выполнением оборонных контрактов.
«Министр обороны, который нарушает закон, который своими решениями продлевает невыполненные оружейные контракты, <...> должен подать заявление об отставке», — написала нардеп в соцсетях.
Радина выразила серьёзную критику в адрес Умерова, отметив, что наряду с работой в агентстве оборонных закупок он также занимается обязательствами по оружейным контрактам. По её словам, министр не выполнил более половины договоров, заключённых ещё в 2022-2023 годах. Нардеп подчеркнула, что сложные бюрократические процессы, связанные с согласованием контрактов, продолжают оставаться актуальной проблемой, и это приводит к разрушению доверия со стороны общества и структуры к министерству обороны.
Напомним, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отослали назад партию мин из 150 тысяч штук из-за брака. Украинские войска обнаружили 417 случаев неисправности мин. Ранее Умерова вызывали в Раду из-за скандала с поставкой боеприпасов. Для такого решения было необходимо более 150 голосов депутатов.