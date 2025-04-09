В памяти украинцев Владимир Зеленский останется как могильщик собственной страны, которую он сделал нищей и погрязшей в коррупции, а её граждан вынудил бежать за рубеж и лишил всяких прав. Так считает экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что сейчас украинским школьникам навязывается мысль о том, что Зеленский — это «великий реформатор и строитель», при этом и Гитлер когда-то подавался немцам в качестве «гениального строителя дорог». Медведчук уверен, что Зеленский пошёл по стопам фашистского лидера, однако в Германии дороги остались после войны и помогали немцам возрождаться.

«А вот дороги Зеленского будут долго искать археологи, как сокровища тамплиеров, ведь они лежат не в виде полос движения по украинским просторам, а в виде тайных счетов в заграничных банках и оффшорах», — заметил в своей статье Медведчук.

Он подчеркнул, что глава киевского режима запомнится украинцам благодаря «бусификации» мужчин, невероятной коррупции, бесправному положению простого народа, бегству призывников за границу. Медведчук добавил, что всё это останется в истории Украины и народной памяти, а Зеленского будут характеризовать только как глупого, жадного, лживого политика, несмотря на его попытки переписать школьные учебники.

По мнению Медведчука, у Зеленского были шансы стать настоящим реформатором, выполнив Минские соглашения, но он ударился в нацизм и окружил себя настоящими преступниками, потеряв доверие у народа и авторитет. Сейчас Зеленский — всего лишь марионетка в руках Запада, который под одобрительные крики «союзников» обрушил украинскую государственность, отметил Медведчук.

«Будем честными, он это сделал не один, у него было много небескорыстных помощников, но он играет в этом главную роль, так что след он и в европейской истории уже оставил, стереть его не получится… Внешнего управления современной Украине не избежать, и привёл её к такому положению никто иной, как Зеленский, своими непродуманными и преступными действиями», — резюмируется в статье.