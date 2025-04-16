Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 17:36
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ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области

В районе Горнальского монастыря в Курской области развернулись ожесточённые столкновения, в результате которых российские войска уничтожили около двухсот украинских военнослужащих.

Как сообщает SHOT, морские пехотинцы 40-й бригады успешно завершили операцию по освобождению монастырской территории.

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Ранее сообщалось о попытках украинской армии организовать оборонительные позиции на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где укрепились до трёх рот. Подземные коммуникации монастыря использовались для снабжения украинских подразделений.

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Минобороны России

Николь Вербер
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