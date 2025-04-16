ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области
В районе Горнальского монастыря в Курской области развернулись ожесточённые столкновения, в результате которых российские войска уничтожили около двухсот украинских военнослужащих.
Как сообщает SHOT, морские пехотинцы 40-й бригады успешно завершили операцию по освобождению монастырской территории.
Ранее сообщалось о попытках украинской армии организовать оборонительные позиции на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где укрепились до трёх рот. Подземные коммуникации монастыря использовались для снабжения украинских подразделений.
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