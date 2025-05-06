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6 мая, 16:49

Хуснуллин и Хинштейн осмотрели пострадавшие от ВСУ территории в Курской области

Марат Хуснуллин по поручению Путина посетил приграничье Курской области

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин по поручению российского лидера Владимира Путина посетил Курскую область. О поездке он рассказал в своих социальных сетях.

Марат Хуснуллин посетил приграничье Курской области. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

Хуснуллин побывал в городе Судже и селе Большом Солдатском. Его сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, с которым заместитель премьер-министра обсудил, как идёт работа по подготовке к восстановлению территорий.

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Готовимся к запуску программы восстановления курского приграничья. Сегодня в Курскую область по поручению президента приехал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с ним своими глазами увидели наиболее пострадавшие территории в приграничье — побывали в Судже и Большом Солдатском», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Напомним, что Вооружённые силы Украины продолжают попытки прорыва границы у Тёткино в Курской области. Украинская армия предприняла наступательные действия в районе села Искрисковщина Сумской области, предположительно, с целью окружения Тёткино. Опубликованные видеоматериалы свидетельствуют о том, что российские военные наносят удары, в том числе с использованием фугасных авиабомб, по позициям боевиков, проникших на окраину российского населённого пункта.

Алена Пенчугина
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