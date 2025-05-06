Хуснуллин и Хинштейн осмотрели пострадавшие от ВСУ территории в Курской области

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин по поручению российского лидера Владимира Путина посетил Курскую область. О поездке он рассказал в своих социальных сетях.

Марат Хуснуллин посетил приграничье Курской области. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

Хуснуллин побывал в городе Судже и селе Большом Солдатском. Его сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, с которым заместитель премьер-министра обсудил, как идёт работа по подготовке к восстановлению территорий.

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Готовимся к запуску программы восстановления курского приграничья. Сегодня в Курскую область по поручению президента приехал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с ним своими глазами увидели наиболее пострадавшие территории в приграничье — побывали в Судже и Большом Солдатском», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.