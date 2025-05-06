ВСУ продолжают попытки прорыва границы у Тёткино в Курской области
«Управление Z»: ВСУ предпринимают попытки окружить Тёткино в Курской области
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Украинские войска предпринимают попытки окружить населённый пункт Теткино, расположенный в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал «Управление Z».
Согласно информации, ВСУ предприняли наступательные действия в районе села Искрисковщина Сумской области, предположительно, с целью окружения посёлка Тёткино. Опубликованные видеоматериалы свидетельствуют о том, что российские военные наносят удары, в том числе с использованием фугасных авиабомб, по позициям украинских солдат, проникших на окраину российского населённого пункта.
Ранее военкор Александр Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ. По его словам, противник предпринимает попытки проникновения на территорию Рыльского и Хомутовского районов.