ВСУ продолжают попытки прорыва границы у Тёткино в Курской области

Согласно информации, ВСУ предприняли наступательные действия в районе села Искрисковщина Сумской области, предположительно, с целью окружения посёлка Тёткино. Опубликованные видеоматериалы свидетельствуют о том, что российские военные наносят удары, в том числе с использованием фугасных авиабомб, по позициям украинских солдат, проникших на окраину российского населённого пункта.