Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru отметил, что Вооружённые силы Украины не смогли осуществить прорыв в Белгородскую область через газопроводную трубу из-за недостатка профессиональных навыков и опыта.

Он также предположил, что провал операции мог быть обусловлен некачественным планированием. По его мнению, российская сторона продемонстрировала явное превосходство, оказавшись значительно лучше подготовленной.