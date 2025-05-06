«Не хватило»: ВСУ пристыдили после провальной попытки прорыва на Белгородчину через трубу
Депутат Соболев: У ВСУ нет навыков для прорыва на Белгородчину через трубу
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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru отметил, что Вооружённые силы Украины не смогли осуществить прорыв в Белгородскую область через газопроводную трубу из-за недостатка профессиональных навыков и опыта.
Он также предположил, что провал операции мог быть обусловлен некачественным планированием. По его мнению, российская сторона продемонстрировала явное превосходство, оказавшись значительно лучше подготовленной.
«У ВСУ не получилось прорваться через трубу в Белгородскую область, не повезло им. Наверное, не хватило умения, навыков, профессионализма. Наверное, слабое было планирование и так далее. Значит, мы оказались на две головы выше», — заявил депутат.
Ранее стало известно, что ВСУ хотели прорваться в Белгородскую область, используя газопровод. Однако благодаря оперативным действиям ВС РФ врага удалось нейтрализовать. Напомним, что именно российские военные провели легендарную операцию «Труба» или «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций по газопроводу, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.