Участники операции «Поток» начали возвращаться на поле боя
Алаудинов: Участники «Потока» чувствуют себя лучше и возвращаются в строй
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Участники операции «Поток» восстанавливаются и начинают возвращаться на передовую, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул героизм и патриотизм бойцов, а также выразил надежду, что они покажут хорошие результаты в уничтожении противника.
«Ребята, которые у нас принимали участие непосредственно в операции «Поток», действительно часть из них до сих пор находится на излечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».
Операция «Поток» стала значимым событием в освобождении Суджи. В ней участвовали различные подразделения, такие как разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовики «Востока», бойцы спецназа «Ахмат» и 11-я воздушно-десантная бригада. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Бойцы преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.