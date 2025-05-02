Участники операции «Поток» начали возвращаться на поле боя

Участники операции «Поток» восстанавливаются и начинают возвращаться на передовую, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул героизм и патриотизм бойцов, а также выразил надежду, что они покажут хорошие результаты в уничтожении противника.

«Ребята, которые у нас принимали участие непосредственно в операции «Поток», действительно часть из них до сих пор находится на излечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».