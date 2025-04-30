Творят историю: В РФ выйдет документальный фильм про операцию «Поток» в Курском приграничье
Телеканал RT анонсировал документальный фильм про операцию «Поток» под Курском
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Анонсирован документальный фильм, посвящённый уникальной военной операции «Поток» в Курской области. Как сообщил военный корреспондент и автор картины Влад Андрица, зрители увидят детали сложного манёвра российских солдат с трёх ракурсов: подземных штурмовых групп, действовавших в коммуникациях, бойцов, преодолевших 15 километров вражеской обороны, и беспилотников, обеспечивших успех операции.
«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сказал военкор RT.
В фильме впервые показаны кадры прорыва оборонительных рубежей и трогательные встречи с местными жителями, которые семь месяцев ждали освобождения. Андрица напомнил, что участники операции теряли до 12 килограммов веса, а некоторые подразделения получили боевую задачу всего за 40 минут до начала наступления.
Премьерный показ документального фильма состоится 1 и 2 мая в 10:00 в официальном телеграм-канале RT.
Напомним, по словам одного из командиров спецназа «Ахмат» Аида, участникам операции довели её детали за считанные часы до начала — таким образом соблюдался максимально возможный уровень секретности. Сама операция «Поток» стала важнейшим этапом в освобождении Суджи от противника. 800 бойцов прошли по трубе, из которой откачали газ, в тыл врага на протяжении шести дней. Им пришлось пройти свыше десяти километров в замкнутом пространстве и в условиях недостатка кислорода.