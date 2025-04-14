Экс-глава Суджанского района раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

При подготовке операции «Поток» для освобождения Суджи военные замаскировали входы в газопровод. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий бригады «Ветераны», экс-глава Суджанского района Александр Богачёв. Операция прошла в начале марта в Курской области.

Богачёв сообщил, что для проведения операции «Поток», разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» совместно с другими подразделениями совершили обходной манёвр, используя трубу газопровода. Это позволило создать подземный ход в тылу противника.

«Входов было у нас несколько, это один и ещё чуть дальше, в 2,5 километра в сторону противника, в сторону Суджанского района. Ещё один вход там оборудовали, тоже в лесополке, ну, естественно, чтобы замаскировать, чтобы противник не мог увидеть», — заявил Богачёв.

Входы в трубу располагались на границе Большесолдатского и Суджанского районов Курской области, в районе населённого пункта Новосотницкий. Выходы были запланированы у железной дороги между Суджей и деревней Кубаткин, также в лесополосах. Это обеспечивало скрытность передвижения бойцов.

Ранее сообщалось, что бойцы, участвовавшие в операции «Поток», узнали о своих задачах незадолго до её начала. Командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид отметил, что детали операции были сообщены всего за четыре часа до старта, чтобы обеспечить максимальную секретность.