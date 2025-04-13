За 4 часа до штурма: Командир «Ахмата» рассказал, как бойцы готовились к операции «Поток»
Командир «Ахмата» Аид: Участники «Потока» узнали о задачах за 4 часа до старта
Военные. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Бойцы, участвовавшие в операции «Поток» в Судже, узнали о своих задачах лишь незадолго до её начала. По словам командира спецназа «Ахмат» с позывным Аид, конкретные детали им сообщили всего за четыре часа до старта.
«Личный состав не знал, к чему мы готовимся. До них эта информация не доводилась до последнего... Ребята на тот момент ещё не знали, что надо сделать. Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит», — приводит слова Аида РИА «Новости».
Секретность соблюдалась, чтобы информация не попала к противнику. При этом участники, узнав подробности, хладнокровно пошли за командиром, не задавая вопросов.
Ранее в Курске открылась выставка личных вещей участников операции «Поток». Среди них — модель газопровода диаметром 144 см, использовавшегося для передвижения, а также образцы обмундирования, электромопеды, газовое оборудование и фотоматериалы с личными историями военных. Напомним, что благодаря «Потоку» Армия России выбила всех украинских боевиков из Суджи. Почти целую неделю 800 российских военнослужащих пробирались по газовой трубе в тыл противника. Вместе с ними этот путь прошёл военный священник.