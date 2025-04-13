За 4 часа до штурма: Командир «Ахмата» рассказал, как бойцы готовились к операции «Поток»

Бойцы, участвовавшие в операции «Поток» в Судже, узнали о своих задачах лишь незадолго до её начала. По словам командира спецназа «Ахмат» с позывным Аид, конкретные детали им сообщили всего за четыре часа до старта.

«Личный состав не знал, к чему мы готовимся. До них эта информация не доводилась до последнего... Ребята на тот момент ещё не знали, что надо сделать. Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит», — приводит слова Аида РИА «Новости».