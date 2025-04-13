В Курске открылась выставка личных вещей участников операции «Поток»

В Курске начала работу выставка, рассказывающая об операции «Поток», в ходе которой российские военнослужащие проникли в тыл украинских войск в районе Суджи, используя газопровод. Об этом сообщает РИА «Новости».

На выставке «Герои операции »Поток«» представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих. Среди них — модель газопровода диаметром 144 см, использовавшегося для передвижения, а также образцы обмундирования, электромопеды, газовое оборудование и фотоматериалы с личными историями участников операции.