Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 15:26

В Курске открылась выставка личных вещей участников операции «Поток»

В Курске открыли выставку об уникальной операции ВС РФ «Поток»

Обложка © kursk-news.net / Рина Горлова

Обложка © kursk-news.net / Рина Горлова

В Курске начала работу выставка, рассказывающая об операции «Поток», в ходе которой российские военнослужащие проникли в тыл украинских войск в районе Суджи, используя газопровод. Об этом сообщает РИА «Новости».

На выставке «Герои операции »Поток«» представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих. Среди них — модель газопровода диаметром 144 см, использовавшегося для передвижения, а также образцы обмундирования, электромопеды, газовое оборудование и фотоматериалы с личными историями участников операции.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая на церемонии открытия выставки, заявил, что операция «Поток» войдёт в историю как нечто исключительное. Он уверен, что о героизме её участников будут рассказывать в книгах и легендах. Хинштейн выразил глубокую благодарность бойцам, подчеркнув, что они явили миру пример невероятной самоотверженности и любви к Родине.

Напомним, что операция «Поток» позволила ВС РФ выбить всех украинских боевиков из Суджи. Почти целую неделю 800 солдат пробирались по газовой трубе в тыл противника. Позже сами участники дерзкой вылазки рассказали, с какими сложностями им приходилось сталкиваться во время штурма. Вместе с ними весь этот путь прошёл военный священник.

Прорвавшиеся в тыл ВСУ по газопроводу бойцы раскрыли главную сложность операции «Поток»
Прорвавшиеся в тыл ВСУ по газопроводу бойцы раскрыли главную сложность операции «Поток»
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar