В Курске открылась выставка личных вещей участников операции «Поток»
В Курске открыли выставку об уникальной операции ВС РФ «Поток»
Обложка © kursk-news.net / Рина Горлова
В Курске начала работу выставка, рассказывающая об операции «Поток», в ходе которой российские военнослужащие проникли в тыл украинских войск в районе Суджи, используя газопровод. Об этом сообщает РИА «Новости».
На выставке «Герои операции »Поток«» представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих. Среди них — модель газопровода диаметром 144 см, использовавшегося для передвижения, а также образцы обмундирования, электромопеды, газовое оборудование и фотоматериалы с личными историями участников операции.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая на церемонии открытия выставки, заявил, что операция «Поток» войдёт в историю как нечто исключительное. Он уверен, что о героизме её участников будут рассказывать в книгах и легендах. Хинштейн выразил глубокую благодарность бойцам, подчеркнув, что они явили миру пример невероятной самоотверженности и любви к Родине.
Напомним, что операция «Поток» позволила ВС РФ выбить всех украинских боевиков из Суджи. Почти целую неделю 800 солдат пробирались по газовой трубе в тыл противника. Позже сами участники дерзкой вылазки рассказали, с какими сложностями им приходилось сталкиваться во время штурма. Вместе с ними весь этот путь прошёл военный священник.