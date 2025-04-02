ВСУ увидели вышедших из трубы бойцов ВС РФ только через несколько часов

Украинские силы лишь спустя несколько часов заметили российских бойцов, вынырнувших из трубы в рамках операции «Поток». Как сообщает «Военная хроника», в первые сутки те незаметно выбрались на поверхность и закрепились у выхода.

Как указано в канале, противник не сразу уловил манёвр — артиллерия ВСУ проснулась спустя часы. Эта заминка подарила российским военным драгоценное время: они успели захватить стратегические точки и выстроить оборонительный рубеж.

По данным канала, ВСУ подключили миномёты и кассетные снаряды, когда позиции уже были заняты. Основной огонь обрушился на лесопосадки и подходы — места, где могли бы наступать украинцы, но не на сами укрепления.