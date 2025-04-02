ВСУ увидели вышедших из трубы бойцов ВС РФ только через несколько часов
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Украинские силы лишь спустя несколько часов заметили российских бойцов, вынырнувших из трубы в рамках операции «Поток». Как сообщает «Военная хроника», в первые сутки те незаметно выбрались на поверхность и закрепились у выхода.
Как указано в канале, противник не сразу уловил манёвр — артиллерия ВСУ проснулась спустя часы. Эта заминка подарила российским военным драгоценное время: они успели захватить стратегические точки и выстроить оборонительный рубеж.
По данным канала, ВСУ подключили миномёты и кассетные снаряды, когда позиции уже были заняты. Основной огонь обрушился на лесопосадки и подходы — места, где могли бы наступать украинцы, но не на сами укрепления.
Сами бойцы РФ покидали трубу хитро — небольшими группами, в разных точках и с паузами. Это сбило прицел и спасло их от сокрушительного удара.
Напомним, дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток» помогла российским военнослужащим окончательно освободить город Суджа в курском приграничье. На протяжении почти недели более 800 бойцов шли в тыл украинских формирований по газовой трубе. Они преодолели около 15 км в условиях недостатка кислорода. 13 марта в МО РФ официально подтвердили освобождение Суджи. Оказалось, что в рамках операции «Поток» военные повторили героический подвиг времён Первой мировой, который известен как «атака мертвецов». Сами участники подвига позднее рассказали, с какой основной сложностью им пришлось столкнуться во время штурма в тылу противника.