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2 апреля, 13:10

ВСУ увидели вышедших из трубы бойцов ВС РФ только через несколько часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Украинские силы лишь спустя несколько часов заметили российских бойцов, вынырнувших из трубы в рамках операции «Поток». Как сообщает «Военная хроника», в первые сутки те незаметно выбрались на поверхность и закрепились у выхода.

Как указано в канале, противник не сразу уловил манёвр — артиллерия ВСУ проснулась спустя часы. Эта заминка подарила российским военным драгоценное время: они успели захватить стратегические точки и выстроить оборонительный рубеж.

По данным канала, ВСУ подключили миномёты и кассетные снаряды, когда позиции уже были заняты. Основной огонь обрушился на лесопосадки и подходы — места, где могли бы наступать украинцы, но не на сами укрепления.

Сами бойцы РФ покидали трубу хитро — небольшими группами, в разных точках и с паузами. Это сбило прицел и спасло их от сокрушительного удара.

«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»
«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»

Напомним, дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток» помогла российским военнослужащим окончательно освободить город Суджа в курском приграничье. На протяжении почти недели более 800 бойцов шли в тыл украинских формирований по газовой трубе. Они преодолели около 15 км в условиях недостатка кислорода. 13 марта в МО РФ официально подтвердили освобождение Суджи. Оказалось, что в рамках операции «Поток» военные повторили героический подвиг времён Первой мировой, который известен как «атака мертвецов». Сами участники подвига позднее рассказали, с какой основной сложностью им пришлось столкнуться во время штурма в тылу противника.

Оксана Попова
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