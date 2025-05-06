Жалкая пародия: Стало известно о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область по трубе
РИАН: ВСУ пытались зайти в Белгородскую область по газопроводной трубе
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Российский оператор FPV-дронов с позывным Сынок рассказал РИА «Новости» об атаке ВСУ на Белгородскую область. По его словам, противник попытался проникнуть на территорию региона, используя газопровод. Однако благодаря оперативным действиям ВС РФ врага удалось нейтрализовать.
Как утверждает Сынок, после неудачных атак в Курской области ВСУ начали действовать в приграничных районах Белгородской области, особенно в окрестностях Демидовки и Поповки.
«ВСУ пытались проникнуть в наш тыл через газопроводную трубу. Но мы их обнаруживали с помощью дронов на оптоволокне. Мы залетали прямо внутрь», — поделился российский оператор FPV-дронов.
По его словам, предыдущая попытка украинских сил прорваться в Белгородскую область с использованием танка Т-64 оказалась безуспешной. Теперь же ВСУ сменили стратегию и используют небольшие пехотные группы для проникновения на территорию России из Сумской области. Наиболее активные действия наблюдаются в районе села Миропольское, где российские войска наносят удары, препятствуя закреплению украинских сил.
«Наша цель — оттеснить их как можно дальше от границы, создавая буферную зону, чтобы предотвратить дальнейшие попытки прорыва», — подытожил военный ВС РФ.
Напомним, что именно российские военные провели легендарную операцию «Труба» или «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций по газопроводу, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Однако именно эта операция помогла ВС РФ обрушить оборону ВСУ и окончательно выбить противника из Курской области.