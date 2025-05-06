Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Колонны грузового транспорта, принадлежащие ВСУ, движутся через Конотоп в Сумской области в сторону Курской области. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Там придётся форсировать [реку] Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало [главкома ВСУ Александра] Сырского», — отметил в телеграм-канале Коц.