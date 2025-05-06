Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
Коц: Колонны грузовой техники ВСУ двигаются через Конотоп к Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov
Колонны грузового транспорта, принадлежащие ВСУ, движутся через Конотоп в Сумской области в сторону Курской области. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, противник предпринимает попытки проникновения на территорию Рыльского и Хомутовского районов Курской области. Также, по данным журналиста, украинские войска сосредотачивают силы в районе деревни Отрубы, предположительно, с целью окружения Тёткино с северного направления.
«Там придётся форсировать [реку] Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало [главкома ВСУ Александра] Сырского», — отметил в телеграм-канале Коц.
Напомним, что 5 мая ВСУ уже пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления.