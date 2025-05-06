Подоляка заявил, что ВСУ могут попытаться захватить Тёткино в Курской области

Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что Вооружённые силы Украины могут попытаться нивелировать достижения российских войск под Курском. Он отметил, что украинское командование рассматривает возможность захвата населённого пункта Тёткино.

По его мнению, следующим шагом ВСУ может стать удар с южного направления на Глушково, чтобы отрезать все коммуникации российских сил на западе, а далее противник будет стремиться занять значимый плацдарм на Курщине, сопоставимый с потерянным в марте суджанским — Тёткино.