Подоляка заявил, что ВСУ могут попытаться захватить Тёткино в Курской области
Подоляка: ВСУ попытаются свести на нет успехи ВС РФ под Суджей
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Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что Вооружённые силы Украины могут попытаться нивелировать достижения российских войск под Курском. Он отметил, что украинское командование рассматривает возможность захвата населённого пункта Тёткино.
По его мнению, следующим шагом ВСУ может стать удар с южного направления на Глушково, чтобы отрезать все коммуникации российских сил на западе, а далее противник будет стремиться занять значимый плацдарм на Курщине, сопоставимый с потерянным в марте суджанским — Тёткино.
Подоляка также не исключил, что это может быть частью более широкого плана, и украинская армия попытается атаковать и на других приграничных участках. По его мнению, Киев таким образом стремится компенсировать свои провалы в зоне СВО.
Напомним, что 5 мая ВСУ уже пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления.