Цель врага — Тёткино: ВСУ предприняли новую попытку прорыва на Курскую землю

В наступлении задействовано до 250 украинских военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Часть техники и личного состава ВСУ была потеряна ночью при попытке приблизиться к границе.

По имеющейся информации, атака началась накануне вечером после массированных ударов FPV-дронов и артиллерии по Тёткино. Затем две бронегруппы противника, каждая численностью не менее роты, начали движение в сторону границы со стороны Сумской области, от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи. Прорыв пытаются отбить российские военнослужащие и пограничники Глушковского района. По позициям ВСУ работает авиация. Ближние бои продолжаются на окраинах Тёткино, в непосредственной близости от госграницы.