Цель врага — Тёткино: ВСУ предприняли новую попытку прорыва на Курскую землю
SHOT сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область
Фото © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNANDEZ Camera 51
ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область — цель противника, по данным SHOT, отрезать населённый пункт Тёткино.
В наступлении задействовано до 250 украинских военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Часть техники и личного состава ВСУ была потеряна ночью при попытке приблизиться к границе.
По имеющейся информации, атака началась накануне вечером после массированных ударов FPV-дронов и артиллерии по Тёткино. Затем две бронегруппы противника, каждая численностью не менее роты, начали движение в сторону границы со стороны Сумской области, от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи. Прорыв пытаются отбить российские военнослужащие и пограничники Глушковского района. По позициям ВСУ работает авиация. Ближние бои продолжаются на окраинах Тёткино, в непосредственной близости от госграницы.
Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После этого в регионе была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь границу и проникнуть на территорию Курской области. В ходе последовавшего боевого контакта российские силы смогли нейтрализовать угрозу.