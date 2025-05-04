Алаудинов: Наёмники ВСУ проявили наибольшую жестокость в Курской области
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Самими жестокими во время оккупации Курской области были иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, иностранцы целенаправленно убивали гражданских людей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Именно наёмники проявляли наибольшую жестокость.
«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передаёт слова Алаудинова агентство РИА «Новости».
Некоторые украинские военные пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков, подчеркнул Алаудинов.
Ранее ВСУ вновь пытались прорваться через границу РФ в Курскую область. Российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплению украинских военных в районе посёлка Великая Писаревка в Сумской области.