Самими жестокими во время оккупации Курской области были иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, иностранцы целенаправленно убивали гражданских людей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Именно наёмники проявляли наибольшую жестокость.

«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передаёт слова Алаудинова агентство РИА «Новости».

Некоторые украинские военные пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков, подчеркнул Алаудинов.