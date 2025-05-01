В районе посёлка Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины неподалёку от границы с Белгородской областью, был нанесён артиллерийский удар по скоплению украинских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Как утверждает источник, украинская армия пыталась сформировать там тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ. Артиллерия поразила ключевые объекты, в том числе штаб и пункт временной дислокации.

«Великая Писаревка — приграничный населённый пункт, где ВСУ концентрировали силы. Целью было формирование хотя бы минимального резерва для продвижения. Артудар пришёлся по месту размещения личного состава и командному пункту», — пояснил Лебедев.

Также он отметил, что в этом районе находятся ремонтные площадки, где обслуживается украинская бронетехника и автомобили, в том числе пикапы. Помимо этого, поблизости расположены склады с топливом и нефтебазы.