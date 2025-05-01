«Настоящие защитники Родины»: Кадыров отправил на СВО новую группу добровольцев

Из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его информации, добровольцы, прибывшие из различных регионов России, вылетели из аэропорта Грозного для участия в боевых действиях.

Добровольцы из Чечни отправились в зону СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Это настоящие защитники Родины, которые прибыли в столицу Чеченской Республики из разных уголков страны, чтобы внести свой вклад в нашу общую победу над укронацистскими формированиями», — подчеркнул Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что перед отправкой бойцы прошли ускоренную подготовку на базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил группу необходимым снаряжением и оплатил проезд к месту назначения. По прибытии в зону СВО группа будет зачислена в состав спецназа «Ахмат».