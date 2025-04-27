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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 20:06
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«Ахмат» и морпехи 177-й бригады разнесли логово ВСУ реактивными снарядами под Сумами

Кадыров сообщил об ударе «Градом» по боевикам ВСУ на Сумском направлении

Удар по боевикам ВСУ на Сумском направлении. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Удар по боевикам ВСУ на Сумском направлении. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Сосредоточению живой силы и техники Вооружённых сил Украины нанесено огневое поражение на Сумском направлении. Удар был реализован с применением реактивной системы «Град». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, выложив видео атаки в соцсетях.

«Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России вместе с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ выявили скопление живой силы противника. Оценив ситуацию, они быстро приняли единственно правильное решение — провести удар на упреждение»,написал Кадыров в Telegram, добавив, что противник понёс серьёзные потери.

Удар по боевикам ВСУ на Сумском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни добавил, что военнослужащие «Ахмата» также нанесли удар по военной технике на Харьковском направлении, неподалёку от населённого пункта Уды. Это произошло при поддержке мобильной группы СКАД 607 «Горец».

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«Попытка доставки боеприпасов к передовым позициям закончилась для неприятеля ожидаемо: груз взорвался», — заключил Кадыров.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что самыми проблемными для ВСУ участками фронта остаются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское направления. Он также заявил, якобы украинская армия до сих пор сражается в курском приграничье и у рубежей Белгородской области.

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Лия Мурадьян
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