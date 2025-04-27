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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 16:11
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Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области от ВСУ

Завершение военной операции по установлению контроля над Курской областью стало поводом для телефонных переговоров президента Владимира Путина с командующим группировкой войск и командирами подразделений. Они проявили себя наилучшим образом, и глава государства поздравил их с победой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что об успешном завершении операции, начатой с целью вытеснения украинских сил из Курской области, 26 апреля доложил главе государства начальник Генштаба Валерий Герасимов. В настоящее время в регионе проводятся мероприятия по выявлению и задержанию остатков сил противника, пытающихся затеряться среди гражданского населения. Аналитики полагают, что данное событие может иметь серьёзные последствия для дальнейшей карьеры главкома ВСУ Сырского и, возможно, снижает вероятность заключения мирного соглашения, предусматривающего территориальный обмен. В Японии, в свою очередь, расценили установление контроля над Курской областью как существенный шаг на пути к мирному урегулированию.

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Life.ru

Николь Вербер
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