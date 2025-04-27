«Карьере конец»: Дандыкин рассказал, что ждёт Сырского после фиаско ВСУ на Курщине

По словам капитана первого ранга запаса, вторжение в Курскую область стало для ВСУ «огромной авантюрой», в которой они понесли тяжёлые потери. При этом противник лишился ещё и огромного количества западной техники.

«Всё, что можно, было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня… Я думаю, после этого это конец его карьеры», — заявил Дандыкин «Рен-ТВ».