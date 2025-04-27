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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 01:58
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«Карьере конец»: Дандыкин рассказал, что ждёт Сырского после фиаско ВСУ на Курщине

Капитан Дандыкин: Поражение ВСУ в Курской области — конец карьеры Сырского

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Обложка © Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Обложка © Минобороны Украины

Провал украинской армии в Курской области поставит крест на карьере главкома ВСУ Александра Сырского. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам капитана первого ранга запаса, вторжение в Курскую область стало для ВСУ «огромной авантюрой», в которой они понесли тяжёлые потери. При этом противник лишился ещё и огромного количества западной техники.

«Всё, что можно, было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня… Я думаю, после этого это конец его карьеры», — заявил Дандыкин «Рен-ТВ».

Школа и маслозавод атакованы украинскими дронами на Курщине
Школа и маслозавод атакованы украинскими дронами на Курщине

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент высоко оценил действия подразделений и поблагодарил военнослужащих за вклад в разгром противника.

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Антон Голыбин
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