«Карьере конец»: Дандыкин рассказал, что ждёт Сырского после фиаско ВСУ на Курщине
Капитан Дандыкин: Поражение ВСУ в Курской области — конец карьеры Сырского
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Обложка © Минобороны Украины
Провал украинской армии в Курской области поставит крест на карьере главкома ВСУ Александра Сырского. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам капитана первого ранга запаса, вторжение в Курскую область стало для ВСУ «огромной авантюрой», в которой они понесли тяжёлые потери. При этом противник лишился ещё и огромного количества западной техники.
«Всё, что можно, было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня… Я думаю, после этого это конец его карьеры», — заявил Дандыкин «Рен-ТВ».
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент высоко оценил действия подразделений и поблагодарил военнослужащих за вклад в разгром противника.