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Опубликовано 27 апреля 2025, 11:19

Двойной удар по Украине: Раскрыто политическое значение освобождения Курской области

Политолог Станкевич: Украина лишилась возможности требовать обмена территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

После полного освобождения Курской области Армии России ещё предстоит разгромить врага в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, напомнил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ продолжают проявлять активность на границе нашей страны.

Тем не менее ВС РФ нанесли врагу двойной удар. Наши солдаты не только выбили ВСУ из приграничья, но и лишили Украину козыря на переговорах. Киев больше не может требовать обмена территорий, обратил внимание политолог Сергей Станкевич.

«Что касается Украины, то она лишилась возможности использовать свое присутствие на земле Курской области. Тема обмена территориями отпала навсегда», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Напомним, операция по освобождению Курской области от ВСУ успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В свою очередь президент России поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье.

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Борис Эльфанд
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