Президент США Дональд Трамп ещё крепче убедится в том, что Украину «пора списывать», когда узнает о полном освобождении Курской области российскими войсками. Об этом сообщил РИА «Новости» информационный аналитик Сергей Полетаев.

По мнению эксперта, Трамп станет чаще верить тому, что говорит глава РФ Владимир Путин, а не Владимир Зеленский или его европейские друзья. ВСУ отступают на всех участках фронта, а для поверхностного наблюдателя, коим является американский лидер, это будет иметь большое значение.

«Он ещё раз убедится в мысли, что Украину пора списывать», — считает аналитик.