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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 12:44
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«Пора списывать»: Эксперт рассказал, что предпримет Трамп после провала ВСУ под Курском

Эксперт Полетаев: Провал вторжения под Курском укрепит мнение Трампа по Украине

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп ещё крепче убедится в том, что Украину «пора списывать», когда узнает о полном освобождении Курской области российскими войсками. Об этом сообщил РИА «Новости» информационный аналитик Сергей Полетаев.

По мнению эксперта, Трамп станет чаще верить тому, что говорит глава РФ Владимир Путин, а не Владимир Зеленский или его европейские друзья. ВСУ отступают на всех участках фронта, а для поверхностного наблюдателя, коим является американский лидер, это будет иметь большое значение.

«Он ещё раз убедится в мысли, что Украину пора списывать», — считает аналитик.

Так, разгром ВСУ в Курской области повлияет и на весь переговорный процесс, ведь у руководства Украины не останется выбора. Им либо придётся разговаривать с представителями РФ, либо киевскому режиму конец. Однако в стране до сих пор законодательно запрещено вести переговоры с Россией.

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Напомним, что российская армия полностью освободила Курскую область от украинских сил вторжения, о чём Путину недавно доложил начальник Генштаба Герасимов. Эксперты считают, что вместе с этим придёт конец карьере главкома ВСУ Сырского, а также шансам Украины обменять территории в рамках сделки о мире.

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