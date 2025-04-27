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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 15:12
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Зеленский назвал 4 самых смертоносных для ВСУ участка фронта

Зеленский: ВСУ тяжелее всего на Курском, Лиманском и Покровском направлениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Самыми сложными для ВСУ участками фронта являются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское направления. Об этом у себя в соцсетях рассказал Владимир Зеленский.

Глава киевского режима заявил, что у него прошла встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, который рассказал ему, как на фронте обстоят дела. По словам военачальника, на многих направлениях ВСУ испытывают огромные трудности.

«Больше всего боёв на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — подметил Зеленский.

Украинский политик утверждает, что украинская армия до сих пор ведёт боевые действия в курском приграничье и у рубежей Белгородской области.

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Видимо, Сырскому ещё не передали, что в Курской области ВСУ больше не контролируют ни одного населённого пункта. Последним был Горналь, который теперь находится под контролем ВС РФ. В связи с этим начальник Генштаба Герасимов доложил президенту РФ Путину о завершении операции по освобождению региона. Изначально Киев хотел использовать своё вторжение, чтобы поторговаться территориями на переговорах, однако теперь такой возможности нет.

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