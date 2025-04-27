Самыми сложными для ВСУ участками фронта являются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское направления. Об этом у себя в соцсетях рассказал Владимир Зеленский.

Глава киевского режима заявил, что у него прошла встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, который рассказал ему, как на фронте обстоят дела. По словам военачальника, на многих направлениях ВСУ испытывают огромные трудности.

«Больше всего боёв на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — подметил Зеленский.