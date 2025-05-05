Наши защитники отразили попытку высадки десанта ВСУ у границы с Курской областью
SHOT: ВСУ предприняли новую попытку высадки десанта у границы с Курской областью
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ВСУ предприняли новую попытку высадки десанта у границы с Курской областью, однако прорыв линии обороны оказался неудачным.
Как сообщает SHOT, в атаке участвовали до 60 украинских военнослужащих. Они были доставлены к границе Глушковского района на бронетехнике и квадроциклах. Противник также задействовал инженерную машину разграждения, которая пыталась разрушить российские укрепления.
Попытка пересечь государственную границу была своевременно пресечена. По имеющимся данным, до 30 бойцов ВСУ были ликвидированы сразу после высадки. Бои в районе Тёткино продолжаются.
Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После этого в регионе была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь границу и проникнуть на территорию Курской области.