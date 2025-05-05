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Регион
5 мая, 10:26

Наши защитники отразили попытку высадки десанта ВСУ у границы с Курской областью

SHOT: ВСУ предприняли новую попытку высадки десанта у границы с Курской областью

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

ВСУ предприняли новую попытку высадки десанта у границы с Курской областью, однако прорыв линии обороны оказался неудачным.

Как сообщает SHOT, в атаке участвовали до 60 украинских военнослужащих. Они были доставлены к границе Глушковского района на бронетехнике и квадроциклах. Противник также задействовал инженерную машину разграждения, которая пыталась разрушить российские укрепления.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Попытка пересечь государственную границу была своевременно пресечена. По имеющимся данным, до 30 бойцов ВСУ были ликвидированы сразу после высадки. Бои в районе Тёткино продолжаются.

Цель врага — Тёткино: ВСУ предприняли новую попытку прорыва на Курскую землю
Цель врага — Тёткино: ВСУ предприняли новую попытку прорыва на Курскую землю

Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После этого в регионе была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь границу и проникнуть на территорию Курской области.

Марина Фещенко
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