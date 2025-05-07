Костромская область подверглась атаке ВСУ

Вооружённые силы Украины предприняли попытку удара по Костромской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своём Telegram-канале. По его словам, утром в Нейском районе дрон был нейтрализован, обошлось без разрушений и жертв.

Губернатор также отметил, что на территории области могут оставаться обломки беспилотников, которые представляют ценность для следствия. Он призвал жителей незамедлительно сообщать о таких находках по номеру 112 и держаться от них на безопасном расстоянии.