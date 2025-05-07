Костромская область подверглась атаке ВСУ
Губернатор Костромской области Ситников сообщил об уничтожении БПЛА
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Вооружённые силы Украины предприняли попытку удара по Костромской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своём Telegram-канале. По его словам, утром в Нейском районе дрон был нейтрализован, обошлось без разрушений и жертв.
Губернатор также отметил, что на территории области могут оставаться обломки беспилотников, которые представляют ценность для следствия. Он призвал жителей незамедлительно сообщать о таких находках по номеру 112 и держаться от них на безопасном расстоянии.
Ранее силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами РФ. Семь из них были уничтожены над Калужской областью, четыре — над Тульской, а два — над Подмосковьем.