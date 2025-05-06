Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами страны, включая Московскую область, где были сбиты два дрона. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

«С 17:21 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.