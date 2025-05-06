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Регион
6 мая, 16:42

Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Минобороны: Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами страны, включая Московскую область, где были сбиты два дрона. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

«С 17:21 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, также удалось ликвидировать семь БПЛА над Калужской областью и четыре — над Тульской областью.

Ранее сегодня днём в небе над Подмосковьем были перехвачены два украинских БПЛА. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Life.ru публиковал кадры с места падения обломков — они упали прямо на парковку, между припаркованными автомобилями.

Дроны, атаковавшие Подмосковье, были начинены поражающими элементами
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Наталья Демьянова
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