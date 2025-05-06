Два украинских БПЛА сбили над Подмосковьем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra
Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем, сообщает телеграм-канал SHOT. Один дрон ликвидировали в районе Ногинска, другой — над Щёлково.
Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем. На фото — след после уничтожения. Фото © Telegram / SHOT
По предварительным данным, для атаки ВСУ применили самодельные беспилотники, предположительно модели «Лютый». Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.
Также минувшей ночью ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый». Всего на подлёте к столице было сбито 19 вражеских БПЛА.