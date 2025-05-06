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6 мая, 14:43

Два украинских БПЛА сбили над Подмосковьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем, сообщает телеграм-канал SHOT. Один дрон ликвидировали в районе Ногинска, другой — над Щёлково.

Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем. На фото — след после уничтожения. Фото © Telegram / SHOT

Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем. На фото — след после уничтожения. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, для атаки ВСУ применили самодельные беспилотники, предположительно модели «Лютый». Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.

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Также минувшей ночью ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый». Всего на подлёте к столице было сбито 19 вражеских БПЛА.

Оксана Попова
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