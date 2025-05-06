Два украинских БПЛА сбили над Подмосковьем

Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем, сообщает телеграм-канал SHOT. Один дрон ликвидировали в районе Ногинска, другой — над Щёлково.

Два украинских беспилотника были нейтрализованы в небе над Подмосковьем. На фото — след после уничтожения. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, для атаки ВСУ применили самодельные беспилотники, предположительно модели «Лютый». Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.