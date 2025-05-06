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6 мая, 10:36

Сажа на фасаде и выбитые стёкла: Появились фото с места падения БПЛА в Москве

Появились фото с места падения БПЛА в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Сети появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Москву. Украинский дрон прилетел в жилой дом на Каширском шоссе. Осколки повредили припаркованные во дворе машины, в соседних домах выбиты стёкла. Кадрами делится телеграм-канал «Осторожно, новости».

Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

У здания 26к2 на Каширском шоссе сняли оцепление. Тем временем, в соседних постройках активно меняют окна и расчищают улицу от мусора. На фасаде дома, особенно в верхней его части, видны чёрные следы копоти, оставшиеся от обломков.

Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

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Напомним, что минувшей ночью ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый». Всего на подлёте к столице было сбито 19 вражеских БПЛА.

Ольга Сливченко
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