Силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов с вечера 5 мая и до четырёх утра 6 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. Также в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА.
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