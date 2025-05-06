Силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов с вечера 5 мая и до четырёх утра 6 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.