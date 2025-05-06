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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 04:50

Силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов с вечера 5 мая и до четырёх утра 6 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Обломки сбитого украинского дрона попали в жилой дом на Каширском шоссе
Обломки сбитого украинского дрона попали в жилой дом на Каширском шоссе

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. Также в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА.

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Артур Лапсаков
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