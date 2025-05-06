Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 05:40 мск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов ограничения также ввели в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Приостановила приём и выпуск рейсов и самарская воздушная гавань.
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Kandinsky / Life.ru