Аэропорт Самары приостановил приём и выпуск рейсов
Временные ограничения в 02:00 мск введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Час назад аналогичные меры были приняты в Калуге, Волгограде и Саратове. Кроме того, план «Ковёр» введён в четырёх основных московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. В настоящие время силы ПВО отражают атаку противника на столицу.
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