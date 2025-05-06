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5 мая, 23:27

Аэропорт Самары приостановил приём и выпуск рейсов

Временные ограничения в 02:00 мск введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Час назад аналогичные меры были приняты в Калуге, Волгограде и Саратове. Кроме того, план «Ковёр» введён в четырёх основных московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. В настоящие время силы ПВО отражают атаку противника на столицу.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Артём Гапоненко
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