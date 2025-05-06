Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до девяти
Собянин: Силы ПВО сбили ещё три летевших на Москву беспилотника ВСУ
Сбили еще три летевших на Москву дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские военные отразили атаку ещё трёх беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за ночь сбили уже девять летевших в сторону города БПЛА.
«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Как информировал Life.ru, данные о ликвидации предыдущих шести летевших на столицу дронов появилась после полуночи 6 мая. Обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе, куда незамедлительно выехали экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.