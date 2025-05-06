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5 мая, 23:10

Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до девяти

Собянин: Силы ПВО сбили ещё три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Сбили еще три летевших на Москву дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Сбили еще три летевших на Москву дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские военные отразили атаку ещё трёх беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за ночь сбили уже девять летевших в сторону города БПЛА.

«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,написал Собянин в своём Telegram-канале.

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Как информировал Life.ru, данные о ликвидации предыдущих шести летевших на столицу дронов появилась после полуночи 6 мая. Обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе, куда незамедлительно выехали экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

Лия Мурадьян
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